Novo livro de Elena Ferrante chega a Portugal em junho de 2020

Elena Ferrante pela sua tradutora: "Não me interessa nada saber quem é"

La vita bugiarda degli adulti (A Vida Mentirosa dos Adultos), o novo romance de Elena Ferrante, será publicado em Portugal pela Relógio D"Água, tal como tinha acontecidos com as suas outras obras, confirmou a editora.

O livro foi editado em Itália a 7 de Novembro, saindo ao mesmo tempo a versão inglesa. As traduções da obra serão publicadas em simultâneo nos diferentes países em Junho de 2020. "A autora mantém o anonimato e, como é habitual, deverá apenas dar algumas entrevistas por escrito", informa a Relógio D'Água no comunicado enviado aos jornalistas.

A escritoa italiana Elena Ferrante tornou-se conhecida mundialmente com a chamada "Tetralogia de Nápoles" que inclui os romances A Amiga Genial, História do Novo Nome, História de Quem Vai e de Quem Fica e História da Menina Perdida.

"Due anni prima di andarsene di casa mio padre disse a mia madre che ero molto brutta" (Dois anos antes de sair de casa, o meu pai disse à minha mãe que eu era muito feia) é a primeira frase do livro em que, segundo a editora, "uma adolescente percebe que o mundo dos adultos, que ensinam aos mais novos que não se deve mentir, está afinal repleto de falsidade".

A personagem principal da obra é Giovanna Trada, que tem 12 anos no início da narrativa. É filha única e os pais são professores, a mãe, Nella, de latim e grego, o pai, Andrea, de história e filosofia. E há ainda a tia Vittoria, empregada doméstica em casas abastadas, de quem a família se afastou.

No La Repubblica, o escritor e dramaturgo Stefano Massini comparou este romance a A Educação Sentimental, dizendo que La vita bugiarda degli adulti lhe parece uma educação sentimental, na qual a personagem de Frédéric Moreau do romance de Flaubert é agora feminina e se chama Giovanna e em que se põe a nu as hipocrisias da moderna burguesia intelectual napolitana.