Nos bastidores do espectáculo (O Idiota Sentimental, 1956).
Nos bastidores do espectáculo (O Idiota Sentimental, 1956).
Cultura

Novas memórias do cinema japonês

A distribuidora The Stone and the Plot continua a apostar no grande cinema japonês. Agora, em diversas salas do país, podemos descobrir Hiroshi Shimizu, mestre dos cruzamentos de drama e comédia.
João Lopes
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Japão
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