William S. Burroughs na Nova Convention (Nova Iorque, 1978).
William S. Burroughs na Nova Convention (Nova Iorque, 1978).
Cultura

Novas memórias da contracultura

William S. Burroughs foi o centro da Nova Convention, em 1978, um misto de espectáculo e fórum de ideias: Nova ‘78 é um filme que recupera as suas imagens — a partir de amanhã, nas salas e na Filmin.
João Lopes
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