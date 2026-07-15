Nova temporada da CNB arranca com 'Desassossego' e inclui peça que celebra 50 anos da companhia de bailado

O Livro do Desassossego de Fernando Pessoa serviu de inspiração para o espetáculo que marca a temporada 2026-2027 da Companhia Nacional de Bailado (CNB). Desassossego, integrado no ciclo "Nova Criação", será composto por duas partes, uma com coreografia de Marcelino Sambé, e a outra da autoria de Daniel Cardoso. A estreia absoluta será no dia 22 de outubro e será apresentado até 1 de novembro. "Marcelino Sambé e Daniel Cardoso convocam a dança como espaço de multiplicidade, introspeção e inquietação, traduzindo em movimento a riqueza poética e fragmentária do universo pessoano", escreve Fernando Duarte, diretor artístico da CNB, num texto sobre a nova temporada da companhia. Os grandes clássicos também não podiam faltar na programação do CNB. Em dezembro, entre os dias 11 e 27, será apresentada A Bela Adormecida, com coreografia de Ted Brandsen. Com música de Piotr I. Tchaikovski, sob direção musical de Antonio Pirolli, o espetáculo interpretada pelos bailarinos da CNB, terá uma cenografia e figurinos renovados.Integrado no ciclo "Grandes Mestres", será apresentado no próximo ano o bailado Carmina Burana, do coreógrafo Edward Clug e música de Carl Orff. Será uma estreia em Portugal e poderá ser visto no Teatro Camões entre 25 de fevereiro e 7 de março de 2027. A música será intrepretada pela Orquestra Sinfónica Portuguesa e o Coro Lisboa Cantat, dirigidos por Pablo Urbina. Entre 29 de abril e 9 de maio de 2027 Fernando Duarte leva palco um espetáculo comemorativo dos 50 anos da CNB. A Extraordinária Companhia – 50 anos de futuro terá coreografia do diretor artístico da CNB e música original de Edward Ayres d'Abreu, interpretada pela Orquestra de Câmara Portuguesa, sob direção musical de Pedro Carneiro."Este projeto assume-se como um dos eixos centrais da temporada, propondo uma viagem coreográfica pelas narrativas, ambientes e personagens que moldaram o imaginário da CNB, assim como o seu quotidiano singular, celebrando a sua história enquanto desenha novas possibilidades de futuro", descreve Fernand Duarte. Este espetáculo terá live streaming exclusivo para teatros e cine-teatros portugueses, revela a CNB. A temporada 2026-2027 inclui também uma nova criação para o público infantil. Trata-se de Pedro e o Lobo, de Andreas Heise, com música de Sergei Prokofiev, interpretada pela Jovem Orquestra Portuguesa, dirigida por Jorge Leiria. Estará no Teatro Camões entre 3 e 6 de junho de 2027. A temporada termina, ente 24 e 27 de junho, com Lightness and Darkness, que junta Les Sylphides, de Michel Fokine, que estreou em 1909, em Paris, e The Look, de Sharon Eyal, "uma das vozes mais marcantes da criação coreográfica contemporânea", diz a CNB. "Esta nova temporada afirma-se como um território onde os ecos do passado ressoam com renovada vitalidade, projetando-se num futuro que se quer aberto, plural e surpreendente. Entre tradição e contemporaneidade, entre património e descoberta, a dança surge como linguagem capaz de atravessar o tempo e de reinventar o significado de extraordinário", resume Fernando Duarte sobre a temporada 2026-2027. .“Nunca imaginei a minha vida profissional em Portugal, porque não recebemos a valorização que merecemos”.‘Os Maias’: abordagem contemporânea ao bailado narrativo para cativar público