Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Francisco Gomes
Francisco GomesFOTO: Reinaldo Rodrigues
Cultura

“Nunca imaginei a minha vida profissional em Portugal, porque não recebemos a valorização que merecemos”

Francisco Gomes é solista da Companhia Nacional de Bailado (CNB). Foi finalista do prestigiado Prix de Lausanne, em 2021, participação que lhe abriu a porta de companhias na Austrália e África do Sul.
Mariana de Melo Gonçalves
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Dança
Bailado
ballet
edição impressa
Companhia Nacional de Bailado

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt