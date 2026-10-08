'Noite e Dia'. Sob o signo de Virginia Woolf

Em declarações ao jornal The Guardian, no passado mês de junho, a realizadora Tina Gharavi descrevia assim o seu filme Noite e Dia, adaptado do romance homónimo de Virginia Woolf: “Havia algo de particularmente belo naquela mulher que quer ser astrofísica, só porque gosta de olhar o céu. Adorei a metáfora da mulher que contempla os céus como uma visão da existência — não faz sentido reduzir as mulheres a funções menores, com todos aqueles costumes sociais e barreiras ao desenvolvimento pessoal.”Em boa verdade, a paixão da personagem central, Katharine Hilbery, pelo estudo da astronomia vai obrigá-la a enfrentar barreiras que estão longe de ser banais. Primeiro, no interior da família, com um pai tão carinhoso quanto autoritário que considera que Kit (tal como é tratada no ambiente familiar) deve satisfazer um “destino” que se esgota na obrigação de se casar, se possível com um homem rico. Depois, no universo universitário, a ponto de a sua primeira tentativa de entrar em Cambridge suscitar da parte dos seus avaliadores pouco mais do que um riso trocista.Tudo se passa no começo do século XX, convém recordar — o romance foi publicado em 1919 (existe no mercado português numa edição Relógio d’Água, datada de 2012, com tradução de Miguel Serras Pereira). Para lá da sua esquematização dramática, o filme de Tina Gharavi não evita o risco de, por vezes, ter mais de sermão simplista do que de verdadeira atenção às potencialidades dramáticas das personagens. Aliás, a tentativa de “modernizar” a mensagem (como se Virginia Woolf disso necessitasse...) envolve a utilização de temas atuais, da cantora soul Celestine Walcott-Gordon, um pouco à maneira do que, com outra felicidade, acontecia na mais recente versão de O Monte dos Vendavais, assinada por Emerald Fennell.O filme resiste, apesar de tudo, através dos talentos do seu elenco, com inevitável destaque para a Kit de Haley Bennett (que tínhamos visto, por exemplo, em Swallow-Distúrbio, desconcertante thriller psicológico que foi uma das boas revelações de 2019) e também Lily Allen, no papel da militante feminista Mary Datchet, ainda que a personagem tenda a ser reduzida a um esquemático porta-voz “ideológico”. Surpresa é Jennifer Saunders, eterna Edina da série de comédia Absolutamente Fabulosas (1992-2012) que compõe Bess, mãe de Kit, com uma vivacidade verdadeiramente feminina..'De Gaulle: Resistência'. De Gaulle em formato de superprodução