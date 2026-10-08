Haley Bennett: ser ou não ser mulher.
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Cultura

'Noite e Dia'. Sob o signo de Virginia Woolf

Será que pode fazer sentido adaptar 'Noite e Dia', de Virginia Woolf, com canções soul do nosso presente? O desafio tem tanto de interessante como de esquemático, mas as atrizes salvam o filme.
João Lopes
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