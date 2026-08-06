“Não vão sair do filme a achar que já sabem tudo sobre a vida do Carlos Paião”
Foto: Paulo Spranger
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“Não vão sair do filme a achar que já sabem tudo sobre a vida do Carlos Paião”

O realizador de 'Playback', que chega às salas esta quinta-feira, fala ao DN das suas primeiras memórias do músico que venceu o Festival da Canção de 1981. Sérgio Graciano diz ter sabido logo que o ator Rafael Ferreira era o “seu” Paião e elogia o “respeito” de The Legendary Tigerman, que assumiu a produção musical do filme, pelo trabalho do autor de êxitos como 'Cinderela' ou 'Pó de Arroz'.
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Carlos Paião
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