"Não quero desiludir os fãs e nunca quis ser um músico ativista", diz Ed Sheeran em concerto

Segundo a agência AP, Sheeran começou o concerto sozinho em palco, sem qualquer artista convidado para fazer a primeira parte, mas houve outros músicos que se juntaram a ele durante o espetáculo.

Sheeran disse que quer que a sua música e os seus concertos sejam sobre união e humanidade, e não sobre política, mas considerou horrível o ataque em Israel, a 7 de outubro de 2023, e disse que o que está a acontecer em Gaza é «catastrófico e injustificável».

«Não quero desiludir os fãs e nunca quis ser um músico ativista, mas isto colocou-me no centro de uma discussão importante e apaixonada sobre a liberdade de expressão e a questão política mais complexa do planeta», afirmou Sheeran durante a sua atuação, segundo a AP.

O rapper Macklemore, que estava a fazer a primeira parte da digressão de Sheeran nos Estados Unidos, foi afastado do espetáculo depois de ter gritado “Palestina livre” durante um concerto realizado a 5 de setembro, em Nova Jérsia.

Sheeran disse que a decisão de o afastar não foi da sua iniciativa. Terá sido um pedido de Robert Kraft, proprietário dos New England Patriots e dono de um estádio onde estava previsto que a digressão de Sheeran atuasse na sexta-feira.