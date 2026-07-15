Fernando Aramburu esteve em Lisboa para lançar ‘Maite’ e também versão a em BD de ‘Pátria’
Fernando Aramburu esteve em Lisboa para lançar ‘Maite’ e também versão a em BD de ‘Pátria’FOTO: Gerardo Santos
Cultura

“Não há contradição. Sou basco e ser basco é a minha forma de ser espanhol”

Fernando Aramburu publicou agora em português o romance 'Maite', em que aborda uma época em que a ETA matava. O autor do célebre 'Pátria', livro que agora tem uma versão em novela gráfica, conversou com o DN sobre estes tempos de paz no País Basco.
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