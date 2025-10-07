Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
'Guardians' (2021) é composta por dois leões em mármore, feitos no México. Um está no interior do espaço expositivo, e outro no jardim. Têm sementes em cima para atrair pássaros. Bruno Lopes/Fundação Albuquerque
Cultura

Nina Beier. Objetos que se juntam e contam a história que queremos ouvir

Primeira mostra individual da artista dinamarquesa em Portugal dialoga com a porcelana chinesa da Fundação Albuquerque. Nina Beier é atraída por objetos fabricados em série com uma história coletiva.
Carla Alves Ribeiro
Arte Contemporânea
Artes plásticas
edição impressa
Fundação Albuquerque

