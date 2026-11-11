O romance de Pynchon revisita a "Broadway de Budapeste" (c. 1932).

Cultura

Na companhia dos fantasmas de Thomas Pynchon

A caminho dos 90 anos, Thomas Pynchon não pára. No romance Caso Fantasma segue um detective privado que, primeiro nos EUA, depois na Europa, descobre como o dinheiro manda no mundo todo.