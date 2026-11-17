Pedro Siza Vieira: “Estamos a investir na criação de novos públicos”

O advogado e ex-ministro da Economia, Pedro Siza Vieira assumiu a presidência da Fundação Medeiros e Almeida em abril deste ano, sucedendo a João Oliveira da Silva, para um mandato de dois anos.

O que diferencia esta coleção de outras coleções privadas?

Há núcleos muito fortes e bem delimitados. Toda a coleção de relojoaria, que é muito especial e talvez a melhor do país, e a coleção de porcelanas chinesas, absolutamente extraordinária. Basta pensar que temos não só peças com milhares de anos, mas também, por exemplo, exemplares das primeiras peças encomendadas pelo rei D. Manuel a uma fábrica de porcelana chinesa. É um núcleo muito importante da coleção. Depois, há outra coisa de que gosto particularmente: os objetos de uso da aristocracia europeia dos séculos XVII, XVIII e XIX. A coleção é muito relevante também nesse domínio. Os objetos não estão expostos como peças isoladas. Cada salão é quase uma reconstituição de um ambiente, de uma determinada época e de um determinado lugar. Isso torna a visita muito especial. Há muitas histórias para contar e muito trabalho de investigação que pode ser feito em torno da coleção.

A Fundação tem ativos de cerca de 40 milhões de euros e é sobretudo financiada por rendas?

É através das rendas que conseguimos funcionar e assegurar a nossa subsistência. Estamos também a fazer um esforço para, ao mesmo tempo que garantimos a sustentabilidade financeira da Fundação a longo prazo, investir mais na programação, na comunicação, na divulgação e na criação de novos públicos. Precisamente porque este tesouro merece ser conhecido e tornar-se um ponto de encontro. Como dizia, há muitas formas e muitas histórias que se podem contar, e muitos encontros que se podem promover em torno da coleção e também da figura do fundador, que continua a ser relativamente pouco conhecida. António de Medeiros e Almeida foi um empresário muito importante em meados do século XX e uma figura ligada ao regime do Estado Novo.

Isso terá contribuído para que o museu ficasse um pouco na sombra? Julgo que, sobretudo, o foco da Fundação, nos anos que se seguiram à morte do senhor Medeiros e Almeida, foi a instalação do museu e a criação e consolidação das condições necessárias à sua sustentabilidade financeira e à solidez do seu património. Entretanto, a equipa do museu — desde a direção e as conservadoras até aos vigilantes — desenvolveu muito trabalho, que nos permite hoje ter bastante material e muitas histórias para partilhar com os lisboetas, que gostaríamos que nos visitassem mais, e com todos aqueles que vêm a Lisboa e que podem encontrar aqui um lugar de interesse. Estamos muito bem situados.

Os visitantes são sobretudo turistas?

Temos muitas lisboetas que frequentam este espaço, à volta da programação que se vai fazendo, mas os visitantes são sobretudo turistas. Aqui nesta zona temos muitos museus e muitos hotéis, e o museu é muito acessível desse ponto de vista, mas a nossa convicção é que é possível que o museu seja mais visitado, seja por quem vem de fora, seja sobretudo pelos lisboetas.

Há algum objetivo em termos de número de visitantes a atingir?

Ainda não temos métricas exatas para o museu. É uma das questões que queremos integrar no plano de atividades. Mas estamos convencidos de que, se neste momento, praticamente sem divulgação — para além de termos as portas abertas, um cartaz à entrada e uma presença online muito reduzida —, já recebemos mais de mil visitantes por mês, temos uma excelente base de partida. Mais do que proporcionar uma experiência de visita, queremos que as pessoas saiam daqui com a sensação de que aprenderam alguma coisa, de que descobriram algo novo.

E tem novas parcerias em mente?

Isso também faz parte do nosso plano de atividades. Estamos nesta altura também a pensar que queremos estar com mais pessoas que possam ser parceiros na divulgação, no conhecimento, com quem possamos até fazer intercâmbios, mais estudantes, mas mesmo do ponto de vista de mecenato, é uma área que queremos explorar, porque a coleção merece e a cidade merece.

A lei do mecenato foi a revista. Isso tem algum impacto sobre esta fundação?

É uma área que queremos explorar. A Fundação nunca trabalhou esta vertente, nunca procurou este tipo de parcerias ou de relações com mecenas, sejam entidades privadas, pessoas singulares ou coletivas. É algo que consideramos importante, também porque nos poderá permitir organizar outro tipo de eventos. Quando fazemos tudo com recursos próprios da Fundação, as nossas ambições acabam por estar, de alguma forma, mais limitadas. Por isso, queremos explorar esta possibilidade. Sabemos que não existe, em Portugal, uma grande tradição de mecenato e que, apesar de conhecermos bons exemplos, estes são ainda relativamente limitados. É também uma área em que queremos trabalhar.

A Cultura é importante para a economia?

Decisiva. Tenho esta ideia muito clara há muito tempo. Hoje em dia, as economias mais desenvolvidas, aquelas que têm, como agora se diz, maior valor acrescentado e maior produtividade, assentam no conhecimento. E o conhecimento assenta numa população com grande espírito crítico, criatividade e capacidade de se relacionar com o mundo. Por isso, a cultura, a ciência e o desporto são fundamentais na formação dos cidadãos, que são a matéria-prima de uma nova economia e de uma sociedade mais próspera e desenvolvida. Tenho, há muito tempo, a convicção de que, nesta fase do nosso desenvolvimento, investir na cultura, na educação, na ciência e no desporto é fundamental. Essa é uma tarefa do Estado, mas o setor privado e os particulares podem e devem contribuir. Tenho muito orgulho em estar à frente de uma Fundação que tem também essa missão e que me dá a oportunidade de continuar, de alguma maneira, ao serviço da comunidade.