Museu Medeiros e Almeida celebra um quarto de século expondo 25 “tesouros”
É com entusiasmo que Pedro Siza Vieira fala da coleção do Museu Medeiros e Almeida, pertencente à Fundação que dirige desde abril, e que reconhece ser ainda pouco conhecida (ver entrevista abaixo). O Museu abriu em junho de 2001 e celebra este ano um quarto de século. Para assinalar a data, inaugura na próxima quinta-feira, 19 de novembro, a exposição 25 Anos, 25 Tesouros.
“São 25 peças representativas da coleção, as mais icónicas. Mostra, por exemplo, um relógio feito pelo Sr. Abraham-Louis Breguet, no início do século XIX, que foi adquirido pelo General Junot, que comandou as invasões francesas, e que é uma peça de relojoaria admirável. E depois tem uma história associada a esta: ele morre relativamente cedo, a viúva vende-o e o relógio acaba por ser comprado pelo Duque de Wellington, que o derrotou precisamente em Portugal. Essa história é fantástica”, sublinha Pedro Siza Vieira, apontando ainda para outra peça. “Temos também o gomil feito na China [jarro de boca estreita, possivelmente uma das primeiras peças de porcelana encomendadas por Portugal à China], com as armas do D. Manuel I.”
Maria Mayer, diretora deste museu, revela mais uma peça que será incluída na exposição: um leque da Imperatriz Eugénia do Montijo, de 1854, produzido pelo francês Edmond Hédouin (1820-1889), em papel, guache, madrepérola, metal dourado e prateado, esmalte e pedraria. Serão igualmente reunidas nesta mostra outras peças da coleção diversificada de António de Medeiros e Almeida, que inclui, além da relojoaria, cerâmica e leques, também peças de escultura, mobiliário, joalharia, têxteis, caixas de tabaco, vidros, metais, armas e pintura, como um quadro de Tiepolo, de cerca de 1768, intitulado Retrato de velho com espada.
“Vamos apresentar várias peças representativas e especiais, que não só têm uma história própria, como permitem também dar a conhecer as circunstâncias da sua aquisição, muitas vezes marcadas por episódios de alguma aventura”, diz Pedro Siza Vieira.
Apesar de ter já um quarto de século de existência e de estar localizado numa área nobre de Lisboa - na Rua Mouzinho da Silveira, fazendo gaveto para a Rua Rosa Araújo -, e tendo como vizinhos a Sociedade Nacional de Belas Artes e a Cinemateca Portuguesa, muitos passarão pelo museu sem nunca ter lá entrado.
O museu recebe cerca de 15 mil visitantes anuais, a maioria turistas. “Tenho gostado de conversar com a equipa do museu e partilhamos a ideia de que este é um tesouro escondido no centro de Lisboa. Tal como eu tinha apenas uma noção remota daquilo que o museu podia oferecer e das muitas formas de aqui fruir e aprender, também acreditamos que é isso que precisamos de dar a conhecer nos próximos tempos. É um museu que tem possibilidade ser muito mais visitado, conhecido e desfrutado”, afirma o novo presidente da Fundação Medeiros e Almeida.
A coleção de António de Medeiros e Almeida tem nove mil peças e em exposição estão cerca de duas mil. O empresário, que nasceu em 1895 numa família de origem açoriana, começou por estudar medicina, mas deixou os estudos para se dedicar aos negócios. Em 1923 criou a empresa A. M. Almeida, tornando-se importador exclusivo em Portugal de marcas britânicas de automóveis. Diversificou os negócios, entrando na área da aviação, banca e produção de açúcar e álcool nos Açores. Criou a Fundação em 1972 para deixar intacta a sua coleção, e morreria em 1986, não chegando a ver a casa-museu aberta.
A coleção começou quando ele e a mulher, Margarida Pinto Basto, se mudaram, em 1943, para o edifício de 1896, “um dos palacetes da Avenida da Liberdade da primeira geração. É dos poucos que está relativamente intocado”, diz Pedro Siza Vieira.
“Ele começa neste movimento de decorar a sua casa. Mas as oportunidades vão-lhe surgindo. Ele não tem aquela figura que muitos colecionadores têm, o conselheiro. Porque ele era uma pessoa que sabia muito bem aquilo que queria. Isto é o reflexo do seu gosto pessoal. Por mais que lhe pudessem oferecer boas oportunidades, se ele não gostasse, não comprava”, conta Maria Mayer. O empresário recebia em casa os catálogos das grandes leiloeiras, como a Sotheby’s e a Christie’s, e adquiria peças em leilões em Londres e Paris.
O museu tem duas partes, sendo uma delas a casa onde vivia o casal, que morreu sem filhos, com 15 divisões, distribuídas pelo primeiro e segundo andares, com o grande salão, a sala de jantar o escritório e outros espaços privados. E uma outra ala que resultou de uma ampliação sobre o jardim, levada a cabo entre 1968 e 1970, com mais de dez galerias, distribuídas pela cave e pelo rés-do-chão. Recriam diferentes ambientes históricos, com salões, mobiliário de época, tetos pintados e apainelados, incluindo uma capela e salas temáticas (relógios, com destaque para a relojoaria Breguet, porcelana da China, pratas, leques e capela, dedicada à arte sacra).
“Há a ala antiga, que foi mantida, tal e qual como eles viviam, e há a ala nova, onde ele reconstruiu ambientes. Nesses ambientes, há salas específicas para expor colecções importantes, como a dos relógios ou a da porcelana da China”, explica a diretora do Museu.
Em 25 anos, a museografia do Museu Medeiros e Almeida poucas alterações sofreu. “Quando o museu abriu ao público, há cerca de 25 anos, esta era, no essencial, a exposição que se mantém até hoje. O museu precisa também de alguma manutenção e renovação, algo que faz parte do nosso plano de trabalhos, uma vez que, ao fim deste tempo, algumas peças necessitam de intervenção e de cuidados de conservação”, afirma Pedro Siza Vieira.
Maria Mayer explica que desde então algumas peças da coleção que estavam guardadas passaram a ser mostradas. “Abrimos uma nova sala, dedicada aos leques, uma coleção de cerca de 300 peças que até agora se encontrava em reserva. Temos outras propostas em preparação, porque, no fundo, uma das orientações deixadas por Medeiros e Almeida nos estatutos da Fundação era precisamente a de estudar as peças que não integravam o circuito expositivo.”
Uma novidade, que está para chegar embora sem data marcada, revela a diretora do museu, é resgatar das reservas um conjunto de armas. “Temos o projeto de criar uma sala dedicada à coleção de armas do museu, que é bastante relevante. Foi adquirida na coleção Cooke, de Monserrate. No âmbito do estudo do Palácio de Monserrate, conseguimos apurar que as armas provinham dessa coleção. Até então, tínhamos apenas uma fatura da leiloeira portuguesa Leiria e Nascimento, mas desconhecíamos a sua proveniência. Esta descoberta confere, naturalmente, outro valor e outro pedigree às peças”, revela Maria Mayer.
A coleção foi estudada, explica, e revelou-se de “muita qualidade”. Ficará exposta numa sala contígua à dos leques. “Não é uma sala muito grande, mas gostaríamos de replicar a mesma panóplia que estava no Palácio de Montserrate. Era uma das nossas ideias, juntando com outras armas da coleção, principalmente armas brancas, e também armas de fogo, e montar um núcleo de armas”.
Serão cerca de 40 peças, que Maria Mayer antecipa que despertará o interesse de um público específico. “Sabemos que são núcleos atrativos para um público masculino, como é a nossa sala dos relógios.”
Quando o novo núcleo expositivo abrir, haverá também uma conferência sobre o tema. “Já temos toda uma rede de interessados nas armas, peritos, um colecionador, que viriam fazer uma conferência e uma programação à roda das armas”.
Para Pedro Siza Vieira, esta coleção mostra sobretudo o bem-fazer. “Naquela época, tudo era feito à mão. Hoje, aquilo que temos em termos de design e decoração é, sobretudo, resultado de desenho, mas corresponde, em grande parte, a produção industrial. Nesta coleção, pelo contrário, estamos perante peças inteiramente feitas à mão, fruto do trabalho de artesãos.”
Pedro Siza Vieira: “Estamos a investir na criação de novos públicos”
O advogado e ex-ministro da Economia, Pedro Siza Vieira assumiu a presidência da Fundação Medeiros e Almeida em abril deste ano, sucedendo a João Oliveira da Silva, para um mandato de dois anos.
O que diferencia esta coleção de outras coleções privadas?
Há núcleos muito fortes e bem delimitados. Toda a coleção de relojoaria, que é muito especial e talvez a melhor do país, e a coleção de porcelanas chinesas, absolutamente extraordinária. Basta pensar que temos não só peças com milhares de anos, mas também, por exemplo, exemplares das primeiras peças encomendadas pelo rei D. Manuel a uma fábrica de porcelana chinesa. É um núcleo muito importante da coleção. Depois, há outra coisa de que gosto particularmente: os objetos de uso da aristocracia europeia dos séculos XVII, XVIII e XIX. A coleção é muito relevante também nesse domínio. Os objetos não estão expostos como peças isoladas. Cada salão é quase uma reconstituição de um ambiente, de uma determinada época e de um determinado lugar. Isso torna a visita muito especial. Há muitas histórias para contar e muito trabalho de investigação que pode ser feito em torno da coleção.
A Fundação tem ativos de cerca de 40 milhões de euros e é sobretudo financiada por rendas?
É através das rendas que conseguimos funcionar e assegurar a nossa subsistência. Estamos também a fazer um esforço para, ao mesmo tempo que garantimos a sustentabilidade financeira da Fundação a longo prazo, investir mais na programação, na comunicação, na divulgação e na criação de novos públicos. Precisamente porque este tesouro merece ser conhecido e tornar-se um ponto de encontro. Como dizia, há muitas formas e muitas histórias que se podem contar, e muitos encontros que se podem promover em torno da coleção e também da figura do fundador, que continua a ser relativamente pouco conhecida. António de Medeiros e Almeida foi um empresário muito importante em meados do século XX e uma figura ligada ao regime do Estado Novo.
Isso terá contribuído para que o museu ficasse um pouco na sombra? Julgo que, sobretudo, o foco da Fundação, nos anos que se seguiram à morte do senhor Medeiros e Almeida, foi a instalação do museu e a criação e consolidação das condições necessárias à sua sustentabilidade financeira e à solidez do seu património. Entretanto, a equipa do museu — desde a direção e as conservadoras até aos vigilantes — desenvolveu muito trabalho, que nos permite hoje ter bastante material e muitas histórias para partilhar com os lisboetas, que gostaríamos que nos visitassem mais, e com todos aqueles que vêm a Lisboa e que podem encontrar aqui um lugar de interesse. Estamos muito bem situados.
Os visitantes são sobretudo turistas?
Temos muitas lisboetas que frequentam este espaço, à volta da programação que se vai fazendo, mas os visitantes são sobretudo turistas. Aqui nesta zona temos muitos museus e muitos hotéis, e o museu é muito acessível desse ponto de vista, mas a nossa convicção é que é possível que o museu seja mais visitado, seja por quem vem de fora, seja sobretudo pelos lisboetas.
Há algum objetivo em termos de número de visitantes a atingir?
Ainda não temos métricas exatas para o museu. É uma das questões que queremos integrar no plano de atividades. Mas estamos convencidos de que, se neste momento, praticamente sem divulgação — para além de termos as portas abertas, um cartaz à entrada e uma presença online muito reduzida —, já recebemos mais de mil visitantes por mês, temos uma excelente base de partida. Mais do que proporcionar uma experiência de visita, queremos que as pessoas saiam daqui com a sensação de que aprenderam alguma coisa, de que descobriram algo novo.
E tem novas parcerias em mente?
Isso também faz parte do nosso plano de atividades. Estamos nesta altura também a pensar que queremos estar com mais pessoas que possam ser parceiros na divulgação, no conhecimento, com quem possamos até fazer intercâmbios, mais estudantes, mas mesmo do ponto de vista de mecenato, é uma área que queremos explorar, porque a coleção merece e a cidade merece.
A lei do mecenato foi a revista. Isso tem algum impacto sobre esta fundação?
É uma área que queremos explorar. A Fundação nunca trabalhou esta vertente, nunca procurou este tipo de parcerias ou de relações com mecenas, sejam entidades privadas, pessoas singulares ou coletivas. É algo que consideramos importante, também porque nos poderá permitir organizar outro tipo de eventos. Quando fazemos tudo com recursos próprios da Fundação, as nossas ambições acabam por estar, de alguma forma, mais limitadas. Por isso, queremos explorar esta possibilidade. Sabemos que não existe, em Portugal, uma grande tradição de mecenato e que, apesar de conhecermos bons exemplos, estes são ainda relativamente limitados. É também uma área em que queremos trabalhar.
A Cultura é importante para a economia?
Decisiva. Tenho esta ideia muito clara há muito tempo. Hoje em dia, as economias mais desenvolvidas, aquelas que têm, como agora se diz, maior valor acrescentado e maior produtividade, assentam no conhecimento. E o conhecimento assenta numa população com grande espírito crítico, criatividade e capacidade de se relacionar com o mundo. Por isso, a cultura, a ciência e o desporto são fundamentais na formação dos cidadãos, que são a matéria-prima de uma nova economia e de uma sociedade mais próspera e desenvolvida. Tenho, há muito tempo, a convicção de que, nesta fase do nosso desenvolvimento, investir na cultura, na educação, na ciência e no desporto é fundamental. Essa é uma tarefa do Estado, mas o setor privado e os particulares podem e devem contribuir. Tenho muito orgulho em estar à frente de uma Fundação que tem também essa missão e que me dá a oportunidade de continuar, de alguma maneira, ao serviço da comunidade.