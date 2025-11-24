Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health

Massimo Mazzeo defende que Lisboa, enquanto uma das grandes capitais europeias, deve ter uma temporada de música barroca. Foto: Leonardo Negrão
Música barroca é o convite de Massimo Mazzeo para uma “’overdose’ estética”

Com um apelo a uma cultura menos efémera, que liga códigos, públicos e lugares, o maestro italiano radicado em Portugal apresenta uma série de concertos num festival intitulado Lisboa Música Antiga.
Vítor Moita Cordeiro
Publicado a
Atualizado a
