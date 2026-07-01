Morreu Victor Willis, vocalista dos Village People. Tinha 74 anos

Victor Willis, vocalista dos Village People, morreu aos 74 anos, vítima de uma "doença breve, mas agressiva", informou esta quarta-feira, 1 de julho, a banda nas redes sociais. O músico morreu um dia antes de completar 75 anos."É com profunda tristeza que anunciamos o falecimento de Victor Willis, vocalista principal dos Village People. Victor faleceu na terça-feira, 30 de junho de 2026, na sequência de uma doença breve, mas agressiva", lê-se na nota divulgada.Karen-Huff Willis, mulher do músico, partilhou uma mensagem semelhante no Facebook, na qual "a família pede que seja respeitada a sua privacidade neste momento de grande perda". Victor Willis morreu um dia antes de completar, esta quarta-feira, 75 anos. . Voz principal dos Village People, Victor Willis foi coautor de alguns dos maiores sucessos da banda, que se tornou num fenómeno da música disco no final da década de 70, entre os quais "Y.M.C.A", "Go West" e "In The Navy", como recorda a BBC..Nascido a 1 de julho no Texas, o músico cresceu em São Francisco, tendo começado por cantar gospel na igreja onde o pai era pastor batista. Foi em Nova Iorque que, em 1977, ajudou a fundar os Village People.Acabaria por deixar a banda em 1979 e, após uma batalha judicial pelos direitos de autor, regressou em 2017. O grupo, recorde-se, atuou em eventos ligados à tomada de posse do presidente dos EUA, em 2025, depois de Donald Trump utilizar o icónico "Y.M.C.A" em vários comícios."Sabemos que isto não vai agradar a alguns de vocês, mas acreditamos que a música deve ser interpretada independentemente da política", afirmou Willis numa mensagem divulgada nas redes sociais. Defendeu, na altura, que o êxito "Y.M.C.A." era "um hino global" que podia "unir o país após uma campanha tumultuosa e dividida".