Morreu o jornalista Vicente Jorge Silva

Vicente Jorge Silva (1945-2020) morreu na madrugada desta terça-feira, segundo o Público, jornal do que foi diretor e fundador.

Realizador, jornalista e político, Vicente Jorge Silva nasceu no Funchal a 8 de novembro de 1945 e foi obrigado a abandonar o liceu com apenas 15 anos, devido a problemas com a PIDE.

Tendo estado em Inglaterra durante algum tempo, regressou à Madeira em 1961, começando a interessar-se por cinema amador, o que o levou a rodar, nesse ano, uma curta-metragem.

De 1963 a 1965, esteve em França e em Inglaterra, passando por diversos empregos. Em 1966, novamente na Madeira, relançou um jornal regional quase inativo, o Comércio do Funchal, que, a partir de 1969, começou a ter influência no continente, principalmente na área política da esquerda.

Depois de 1974, ingressou como diretor-adjunto no Expresso (onde lançou o "Expresso-Revista") e na RTP, e foi diretor-fundador do Público.

Deputado à Assembleia da República pelo Partido Socialista, publica, juntamente com José António Saraiva, o livro "O 25 de Abril visto da História: do 25 de Abril às Presidenciais" onde aborda o séc. XIX, a República, e Salazar, cuja 2.ª edição foi publicada em 1977 pela Bertrand.

Dos filmes que realizou, destacam-se "O Discurso do Poder" (1976), "Vicente Fotógrafo" (1978) e "Porto Santo" (1997).

O fotojornalista Alfredo Cunha lamentou a partida de Vicente Jorge Silva.

"Ele era imortal...e foi o maior diretor de Jornais que conheci, a isto somava-se o facto de ser um homem bom. Ainda não acredito!", escreveu na sua página de Facebook.