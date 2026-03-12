Morreu o escritor e jornalista Mário Zambujal. Tinha 90 anos

O escritor e jornalista Mário Zambujal morreu esta quinta-feira, 12 de março, aos 90 anos, noticia a RTP.Entre as várias obras que assinou, conta-se Crónica dos Bons Malandros, adaptada ao cinema e televisão, e uma das mais conhecidas do percurso literário do escritor.Nascido em Moura, Beja, a 5 de março de 1936, Mário Zambujal foi jornalista desportivo na RTP, no jornal A Bola, sub-director do Record, tendo sido chefe de redação de O Século e do Diário de Notícias e diretor do jornal Se7e e do semanário Tal & Qual, tendo sido colunista do diário 24 Horas. Aos 15 anos publicou o primeiro conto no semanário Os Ridículos, mas a estreia literária surgiu em 1980 com Crónica dos Bons Malandros, que foi mais tarde adaptada ao cinema por Fernando Lopes. A obra viria ainda a dar origem a uma série de televisão realizada por Jorge Paixão da Costa. Em atualização