Morreu o escritor e jornalista Mário Zambujal. Tinha 90 anos
D.R.
Cultura

Morreu o escritor e jornalista Mário Zambujal. Tinha 90 anos

Lançada em 1980, "Crónica dos Bons Malandros", que foi mais tarde adaptada ao cinema e televisão, é uma das suas obras mais conhecidas.
Susete Henriques
Publicado a
Atualizado a

O escritor e jornalista Mário Zambujal morreu esta quinta-feira, 12 de março, aos 90 anos, noticia a RTP.

Entre as várias obras que assinou, conta-se Crónica dos Bons Malandros, adaptada ao cinema e televisão, e uma das mais conhecidas do percurso literário do escritor.

Nascido em Moura, Beja, a 5 de março de 1936, Mário Zambujal foi jornalista desportivo na RTP, no jornal A Bola, sub-director do Record, tendo sido chefe de redação de O Século e do Diário de Notícias e diretor do jornal Se7e e do semanário Tal & Qual, tendo sido colunista do diário 24 Horas

Aos 15 anos publicou o primeiro conto no semanário Os Ridículos, mas a estreia literária surgiu em 1980 com Crónica dos Bons Malandros, que foi mais tarde adaptada ao cinema por Fernando Lopes. A obra viria ainda a dar origem a uma série de televisão realizada por Jorge Paixão da Costa.

Em atualização

Óbito
Mário Zambujal

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt