Morreu o ator Michael Lonsdale, vilão de 007 que filmou com Manoel de Oliveira

Michael Lonsdale, o ator franco-britânico com uma longa carreira no cinema e no teatro, que filmou "O Gebo e a Sombra" com Maoel de Oliveira, mas mais reconhecido como o vilão no filme da série James Bond "Moonraker", morreu esta segunda-feira aos 89 anos, disse o seu agente à AFP.

Lonsdale, que era bilíngue, interpretou mais de 200 papéis ao longo de uma carreira de seis décadas, mostrando estar à vontade em produções artísticas experimentais como em produções de grandes orçamentos para agradar ao público.

Com uma voz sedosa, porém imponente, e uma barba distinta, Lonsdale costumava ter performances memoráveis ​​que prendiam os espectadores mesmo quando apenas eram papéis secundários. O seu agente, Olivier Loiseau, disse que Lonsdale morreu na sua casa em Paris, a cidade onde nasceu em 24 de maio de 1931, filho de um oficial militar inglês e uma mãe francesa.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Michael Lonsdale com Luís Miguel Cintra em "O Gebo e a Sombra" de Manoel de Oliveira

Lonsdale filmou com Manoel de Oliveira "O Gebo e a Sombra" em 2012, com Steve Spielberg fez "Munique" e participou em "India Song" de Marguerite Duras. Foi ainda ator em filmes de Alain Resnais, Jacques Rivette, Luis Bunuel e Joseh Losey, entre muitos outros.

Le comédien Michael Lonsdale, qui a notamment joué dans « Le Nom de la rose » et « Des hommes et des dieux », est mort https://t.co/GbS6h6J6VJ - Le Monde (@lemondefr) September 21, 2020

Um dos pontos alto da carreira aconteceu quando interpretou um monge em "Of Gods and Men" em 2010. Baseado em fatos reais, o filme conta a história de sete monges franceses assassinados após serem sequestrados no seu mosteiro na Argélia em 1996 durante a guerra civil do país. Pelo papel, Lonsdale ganhou seu primeiro e único prêmio Cesar - a versão francesa do Oscar - de melhor ator secundário em 2011.

British-French actor Michael Lonsdale, known for his work with François Truffaut, Marguerite Duras, and Jaques Rivette, has died at the age of 89. pic.twitter.com/YpjwcAweov - Notebook (@NotebookMUBI) September 21, 2020

No entanto, para milhões de pessoas, foi o sádico industrial Hugo Drax no filme de Bond de 1979, "Moonraker", protagonizado por Roger Moore, com um plano para destruir a população da Terra com gás nervoso enquanto escapava para o espaço.