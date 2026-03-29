Morreu James Tolkan, ator que participou em 'Top Gun' e 'Regresso ao Futuro'

O ator James Tolken, que interepretou o comandante naval de Top Gun e o diretor da escola de Regresso ao Futuro, moreu na quinta-feira, 26 de março, aos 94 anos.Segundo informou no sábado, 28, o seu agente, Tolken morreu em casa, em Lake Placid, Nova Iorque. Não foi avançada a causa da morte.Em Regresso ao Futuro, Tolkan interpretou o autoritáio dirigente académico Gerald Strickland, que observava os alunos em busca de problemas nos corredores da escola, mais concretamente Marty McFly, interpretado por Michael J. Fox. "Tens um problema sério de atitude, McFly", diz a personagem de Tolkan no filme de 1985. "És um preguiçoso. Fazes-me lembrar o teu pai quando estudava aqui. Ele também era um preguiçoso", acrescenta. . Tolkan participou também em Top Gun como o comandante Tom “Stinger” Jardian.