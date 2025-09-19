Morreu Eduardo Batarda, figura maior da arte contemporânea portuguesa

Eduardo Batarda, um dos nomes mais marcantes da pintura contemporânea em Portugal, morreu aos 81 anos, vítima de doença prolongada. A notícia foi confirmada pela família e pelas galerias Miguel Nabinho e Pedro Oliveira, que representavam o artista.Nascido em Coimbra em 1943, Batarda teve "um percurso singular iniciado nos anos 60" e "foi autor de uma pintura profundamente pessoal, marcada pela ironia, pela liberdade formal e pela densidade intelectual, capaz de cruzar referências literárias, musicais e visuais", lembram.. Professor durante décadas na Faculdade de Belas-Artes de Lisboa, deixou marca decisiva na formação de várias gerações de artistas. O seu trabalho integrou coleções públicas e privadas de referência, dentro e fora do país, e esteve presente em exposições fundamentais em instituições como a Fundação Calouste Gulbenkian, o Museu de Serralves e o Centro de Arte Moderna."O seu legado permanecerá como testemunho incontornável de uma das vozes mais originais da pintura portuguesa contemporânea", escreve a galeria Miguel Nabinho na informação sobre a morte do pintor, nas redes sociais.