Morreu, aos 98 anos, João Abel Manta, cartoonista que imortalizou o 25 de Abril

Morreu, aos 98 anos, João Abel Manta, arquiteto, ilustrador e cartoonista que se destacou essencialmente pelos cartoons com que retratou a revolução do 25 de Abril de 1974.Nascido em Lisboa em 28 de janeiro de 1928, estudou arquitetura na Escola Superior de Belas Artes e desenhou cartoons para a imprensa nacional ainda durante o Estado Novo, nomeadamente para o Diário de Lisboa.No entanto, o seu legado ficou intrinsecamente marcado pelos cartoons que ilustraram 25 de Abril, tendo ficado conhecido como o “cartoonista da Revolução”, embora não gostasse dessa designação. . Além dos cartoons, destacou-se na área de formação, tendo desenhado o projeto para as habitações da Avenida Infante Santo, em Lisboa; parte do desenho da calçada portuguesa na Praça dos Restauradores e o mural de azulejos da Avenida Calouste Gulbenkian, também na capital.Em 2004 recebeu a condecoração de comendador da ordem da liberdade, tendo também sido premiado pela Fundação Gulbenkian.