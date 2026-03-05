Cultura

Morreu António Lobo Antunes, "nome maior da literatura portuguesa"

Escritor tinha 83 anos. Detentor de uma vasta obra "cuja importância ultrapassou fronteiras", foi um "autor de romances que ficarão para sempre na memória" dos leitores, destaca editora.
Morreu esta quinta-feira, 5 de março, António Lobo Antunes, um dos maiores escritores portugueses, confirmou o DN. Tinha 83 anos.

A editora do escritor, a Dom Quixote, informou que "foi com profunda tristeza, e ainda a recuperar do choque", que recebeu a notícia da morte do "nome maior da literatura portuguesa". Um "autor de romances que ficarão para sempre na memória dos seus leitores e admiradores".

A Dom Quixote destaca a vasta obra de António Lobo Antunes, "cuja importância ultrapassou fronteiras", despedindo-se "do grande escritor português", que "dedicou toda a sua vida à literatura, prestando-lhe a devida e merecida homenagem e deixando sentidas condolências à sua família, aos seus amigos e aos seus leitores".

Nasceu em Lisboa, a 1 de setembro de 1942, licenciou-se em Medicina, pela Universidade de Lisboa em 1969, com especialização em Psiquiatria, tendo exercido no Hospital Miguel Bombarda.

Foi em 1985 que decidiu optar pela escrita a tempo inteiro, sendo que o seu primeiro livro a ser publicado foi “Memória de Elefante”, em 1979. No mesmo ano, surgiu “Os Cus de Judas”. Foram lançados depois "Conhecimento do Inferno", em 1980, e "Explicação dos Pássaros", em 1981, obras marcadas pela experiência que teve na guerra colonial e pelo exercício da Psiquiatria.

Em 2004, a República Portuguesa condecorou-o com o Grande Colar da Ordem de Sant’Iago da Espada. Já em 2019, foi distinguido com a Ordem da Liberdade. Recebeu de França o grau de “Commandeur” da Ordem das Artes e das Letras, em 2008.

António Lobo Antunes: "Quero que o Nobel se f*da"

"Lobo Antunes faz hoje parte da rara aristocracia da literatura mundial", afirma Carlos Moedas

O presidente da Câmara de Lisboa aproveitou as redes sociais para destacar o legado do escritor.

Na mensagem, Carlos Moedas escreveu: "Tivemos a sorte e o privilégio de viver no tempo de António Lobo Antunes. Tivemos a sorte e o privilégio de ver o fruto da sua obsessão pela escrita. Tivemos a sorte e o privilégio de ver nele o maior interprete do Portugal do nosso tempo: do fim do império, da experiência da guerra, da psicologia tão complexa deste nosso velho país".

"Não tenho dúvidas de que Lobo Antunes faz hoje parte da rara aristocracia da literatura mundial, onde estão os grandes mestres que nos habituámos a admirar", sublinhou Moedas. "Hoje só podemos dizer, com orgulho, que fomos a cidade e a pátria de António Lobo Antunes", concluiu o autarca.

Secretário de Estado da Cultura defende importância do que Portugal e o mundo ganharam com obra

O secretário de Estado da Cultura, Alberto Santos, lamentou hoje a morte do escritor António Lobo Antunes como a perda de “homem com uma humanidade comovente” e sublinhou a importância de olhar para o futuro do seu legado.

“É uma grande perda para Portugal, para a cultura, para a literatura em particular, porque o António Lobo Antunes foi uma das vozes das últimas décadas que mais se distinguiu no modo de contar histórias, no modo como olhou para nós próprios, para a nossa condição de portugueses e retratou momentos muito importantes do nosso passado e presente”, afirmou Alberto Santos, que era presidente da Câmara Municipal de Penafiel quando Lobo Antunes foi o homenageado, em 2012, do festival literário Escritaria.

O secretário de Estado da Cultura salientou que “é um legado que se perde hoje com a sua partida, mas por outro lado também [há] que olhar para aquilo que ele deixou, nomeadamente para todo o seu edifício literário, para aquilo que Portugal e o mundo ganhou com a sua escrita”.

“Eu espero, tenho a certeza, [que] será cada vez mais reconhecido por aqueles que haverão de estudar e de compreender melhor esse trabalho”, acrescentou o governante.

Alberto Santos lembrou que, em Penafiel, se depararam com “um homem com uma humanidade comovente, com uma capacidade de interagir com a população, com uma capacidade de ele próprio se interpretar na rua, lendo, não, declamando de memória muitos poemas, muitos escritos seus, mas poemas de outros poetas também”.

“[Uma capacidade] de entrar uma espécie de desgarrada com alunos da escola secundária, com transeuntes, com atores, enfim, com um conjunto de pessoas com quem ficava até altas horas da noite a conviver e a declamar poemas nesse modo de desafio, como nós chamamos lá em Penafiel”, acrescentou o secretário de Estado.

Alberto Santos disse que o que se encontrou foi “um homem com uma capacidade de se emocionar muito grande e que tocou muito as pessoas”.

Lusa

Aguiar-Branco diz que António Lobo Antunes "revolucionou a literatura nacional"

O presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, também manifestou "profundo pesar pela morte de António Lobo Antunes".

"Escritor e médico psiquiatra, revolucionou a literatura nacional. Deixa uma obra extensa, premiada em Portugal e no estrangeiro", escreveu Aguiar-Branco numa mensagem divulgada nas redes sociais, onde transmitiu à família e amigos "sentidas condolências".

Montenegro: "O seu legado é uma crónica da humanidade e da originalidade do olhar português"

O primeiro-ministro Luís Montenegro recorreu à sua conta oficial no X para reagir à morte do escritor Lobo Antunes: "Presto muito sentida homenagem a António Lobo Antunes - figura maior da cultura portuguesa".

"O seu legado é uma crónica da humanidade e da originalidade do olhar português e por isso continuará a inquietar-nos e a inspirar-nos", escreveu o chefe do Governo. "Em meu nome pessoal e em nome do Governo, expresso as mais sentidas condolências à família e aos amigos", lê-se ainda na nota divulgada nas redes sociais.

"Escritor de rara coragem intelectual", destaca o Presidente da República eleito

António José Seguro, eleito Presidente da República escreveu no Facebook que recebeu "com enorme tristeza a notícia da morte de António Lobo Antunes, uma das vozes maiores da literatura portuguesa contemporânea."

"A sua obra, profundamente marcada pela lucidez, pela memória e pela exigência moral com que olhou o país e a condição humana, ocupa um lugar incontornável na nossa cultura. Ao longo de décadas, os seus livros desafiaram leitores, abriram caminhos na literatura e deram à língua portuguesa uma expressão singular de intensidade e verdade", sublinhou o Presidente da República eleito.

Para o sucessor de Marcelo Rebelo de Sousa em Belém, António Lobo Antunes "foi um escritor de rara coragem intelectual, capaz de transformar a experiência individual e colectiva em literatura de grande fôlego". "A sua escrita ficará como um testemunho poderoso do nosso tempo e como um património duradouro da cultura portuguesa", destaca.

Seguro apresentou, "neste momento de pesar", as "mais sentidas condolências à sua família, aos seus amigos e a todos os leitores que, em Portugal e no mundo, encontraram nos seus livros uma forma única de compreender a vida".

"A melhor homenagem que lhe podemos prestar será continuar a ler a sua obra e a reconhecer nela uma parte essencial da nossa memória cultural”, considerou.

Benfica recorda "um dos mais ilustres adeptos do clube"

O Benfica também reagiu à morte de Lobo Antunes através de um comunicado, onde se pode ler que “O Sport Lisboa e Benfica manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento do escritor António Lobo Antunes, um dos mais ilustres adeptos do clube, referência maior da cultura portuguesa contemporânea. António Lobo Antunes manteve ao longo de décadas uma ligação afetiva ao Benfica, que tantas vezes atravessou a sua própria obra e os seus testemunhos públicos”.

No texto refere-se ainda que “a sua voz singular na literatura portuguesa expressou sempre uma identidade profundamente enraizada no benfiquismo”.

António Lobo Antunes "deixa-nos um legado brilhante e inesquecível", diz ministra Cultura, Juventude e Desporto 

A ministra da Cultura, Juventude e Desporto reagiu na rede social X, onde escreve que "é com profundo pesar" que lamenta a morte de António Lobo Antunes, "escritor maior de Portugal, intérprete sensível e incomparável da condição humana, um dos nossos autores mais reconhecidos das últimas décadas".

"Deixa-nos um legado brilhante e inesquecível", realça a ministra Margarida Balseiro Lopes.

MNE lembra um "enorme embaixador da língua portuguesa"

O Ministério dos Negócios Estrangeiros lamentou "profundamente a morte de António Lobo Antunes, vulto maior da literatura portuguesa".

"Como poucos revelou as vísceras da alma e as sinopses do corpo. Uma lucidez distante que não é desdém mas desapego. Um enorme embaixador da língua portuguesa", lê-se na nota do ministério tutelado por Paulo Rangel.

O ministro também fez uma publicação na sua conta pessoal: "Ferida de guerra - das suas guerras - esta morte de António Lobo Antunes. Como poucos revelou as vísceras da alma e as sinopses do corpo. Uma lucidez distante que não é desdém mas desapego. Um nome maior -maior - da língua portuguesa."

O jogo da tradução de Lobo Antunes que se transformou num vício
