Morreu António Lobo Antunes, "nome maior da literatura portuguesa"

"Nome maior da literatura portuguesa", António Lobo Antunes morre aos 83 anos.Morreu esta quinta-feira, 5 de março, António Lobo Antunes, um dos maiores escritores portugueses, confirmou o DN. Tinha 83 anos.A editora do escritor, a Dom Quixote, informou que "foi com profunda tristeza, e ainda a recuperar do choque", que recebeu a notícia da morte do "nome maior da literatura portuguesa". Um "autor de romances que ficarão para sempre na memória dos seus leitores e admiradores".A Dom Quixote destaca a vasta obra de António Lobo Antunes, "cuja importância ultrapassou fronteiras", despedindo-se "do grande escritor português", que "dedicou toda a sua vida à literatura, prestando-lhe a devida e merecida homenagem e deixando sentidas condolências à sua família, aos seus amigos e aos seus leitores".Nasceu em Lisboa, a 1 de setembro de 1942, licenciou-se em Medicina, pela Universidade de Lisboa em 1969, com especialização em Psiquiatria, tendo exercido no Hospital Miguel Bombarda. Foi em 1985 que decidiu optar pela escrita a tempo inteiro, sendo que o seu primeiro livro a ser publicado foi “Memória de Elefante”, em 1979. No mesmo ano, surgiu “Os Cus de Judas”. Foram lançados depois "Conhecimento do Inferno", em 1980, e "Explicação dos Pássaros", em 1981, obras marcadas pela experiência que teve na guerra colonial e pelo exercício da Psiquiatria.Em 2004, a República Portuguesa condecorou-o com o Grande Colar da Ordem de Sant’Iago da Espada. Já em 2019, foi distinguido com a Ordem da Liberdade. Recebeu de França o grau de “Commandeur” da Ordem das Artes e das Letras, em 2008..António Lobo Antunes: "Quero que o Nobel se f*da"