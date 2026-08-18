Morreu a atriz brasileira Glória Menezes, aos 91 anos

Um dos nomes maiores da ficção brasileira, Glória Menezes morreu esta terça-feira, 18 de agosto, aos 91 anos.

A atriz, que foi casada com o também ator Tarcísio Meira, já falecido, morreu na sua casa, no Rio de Janeiro, de causas naturais, de acordo com a imprensa brasileira, que cita a assessoria de imprensa de Glória Menezes.

Dona de um percurso com mais de seis décadas, quer seja na televisão, teatro e cinema, a atriz participou em mais de 40 novelas da Globo - a primeira foi Sangue e Areia, em 1967 -, sendo um dos nomes marcantes da história da teledramaturgia brasileira.

A notícia da morte de Glória Menezes surge no dia em que o Brasil perdeu outro nome maior da representação: Laura Cardoso faleceu, aos 98 anos, na sua casa, em São Paulo, depois de se sentir mal.

Glória Menezes nasceu em Pelotas (Rio Grande do Sul), a 19 de outubro de 1934, com o nome Nilcedes Soares de Magalhães, resultado da junção dos nomes dos pais Nilo e Mercedes. "Eu tive que trocar. Resolvemos escolher Glória, porque Glória é Glória em qualquer idioma. E Menezes, por causa das minhas raízes portuguesas e porque completa treze letras. Dá sorte”, disse ao site Memória Globo.

"Aos seis anos, mudou-se com a família para São Paulo, cidade onde, anos mais tarde, daria os primeiros passos na carreira artística. Iniciou sua trajetória no teatro amador e, já em seu primeiro espetáculo, em 1959, recebeu o prêmio de atriz revelação em um festival promovido pelo diretor Antunes Filho. No mesmo ano, estreou na televisão na novela Um Lugar ao Sol, recorda o Ministério da Cultura brasileiro, que recebeu "com pesar" a notícia da morte da atriz.

No cinema, fez parte do elenco de O Pagador de Promessas (1962), de Anselmo Duarte, que conquistou Palma de Ouro no Festival de Cannes, destacou o governo brasileiro.

Considerada a primeira-dama da televisão, teve uma presença constante no pequeno ecrã, conquistando o público, quer seja no Brasil ou em Portugal. Irmãos Coragem (1970), O Homem que Deve Morrer (1971), Pai Herói (1979), Rainha da Sucata (1990), A Próxima Vítima (1995), Torre de Babel (1998), Porto dos Milagres (2001), Beijo do Vampiro (2002), Senhora do Destino (2004), Páginas da Vida (2006) e A Favorita (2008) são algumas das muitas novelas que preenchem o vasto currículo da atriz.

Foi, no entanto, no teatro que começou a dar os primeiros passos na representação. Estava ainda na Escola de Artes Dramáticas da Universidade de São Paulo quando fundou o grupo Jovens Independentes, acabando por abandonar os estudos para se dedicar à companhia de teatro, recorda a CNN Brasil.