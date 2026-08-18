Morre Laura Cardoso, ícone da dramaturgia brasileira, aos 98 anos

Nome incontornável da dramaturgia brasileira, a atriz Laura Cardoso faleceu, aos 98 anos, na sua casa, na cidade de São Paulo. A informação foi partilhada no seu perfil oficial no Instagram ao início da manhã desta terça-feira, 18 de agosto, ainda madrugada no Brasil.

"Nossa grande estrela se despediu de nós. Laura Cardoso estará para sempre em nossos corações. Obrigada por tudo, nossa amada e eterna Laura Cardoso", lê-se na publicação na página, que é gerida por familiares da atriz.

De acordo com informações de Fátima Cardoso, filha de Laura, ao portal de notícias G1, a atriz faleceu na noite desta segunda-feira (17), após sentir um mal estar.

Laura Cardoso foi o nome artístico de Laurinda de Jesus Balleroni. Filha de emigrantes portugueses, nascida em São Paulo a 13 de setembro de 1927, a atriz começou a carreira no rádio, ainda na década de 1940. Estreou na TV com 25 anos, em 1952, em "Tribunal do Coração", da TV Tupi. Ao longo de décadas, acumulou títulos no teatro e televisão, tendo feito mais de 60 novelas. Segundo o portal G1, é a atriz com mais títulos na carreira no Brasil.