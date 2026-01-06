Morre aos 70 anos o realizador Béla Tarr, figura de culto do cinema da Hungria

O cineasta húngaro Béla Tarr, figura de culto do cinema da Hungria, morreu esta terça-feira, 6 de janeiro, aos 70 anos, revelou a agência noticiosa húngara MTI.A informação da morte do cineasta, vítima de doença prolongada, foi divulgada pelo realizador Bence Fliegauf em nome da família de Tarr.Béla Tarr é autor, entre outros, de O Tango de Satanás (1994), filme adaptado do romance com o mesmo nome do escritor László Krasznahorkai, Nobel da Literatura de 2025, e que é um fresco de mais de sete horas sobre o declínio do comunismo na Europa. Esta obra trouxe-lhe reconhecimento internacional. Também as películas A Harmonia Werckmeister (2000) e O Cavalo de Turim (2011), o último filme do realizador húngaro, são considerados por muitos críticos como alguns dos melhores filmes de sempre. Em 2013 Béla Tarr criou, em Sarajevo, um programa de formação em cinema, o film.factory, e passou a dedicar-se à formação de jovens cineastas.Desde a película Kárhozat (Damnation, em inglês), de 1988, que os filmes de Béla Tarr foram realizados em parceria com o conterrâneo László Krasznahorkai.A carreira de Béla Tarr começou no final dos anos 1970 com filmes como Family Nest (1979) e The Outsider (1981) em que retrata a vida da classe trabalhadora húngara, num estilo quase documental, de realismo social.Nos anos 1980 a sua obra muda para um estilo austero, a preto a branco, com longos planos, mostrando o lado mais negro da condição humana. Numa masterclass que Béla Tarr deu em Espinho, Portugal, em 2016, no âmbito do FEST- New Directors/New Films Festival, moderada pela cineasta portuguesa Martha Appelt, o realizador húngaro afirmou que começou a fazer filmes para mudar o mundo, mas que percebeu que os filmes não mudam o mundo, mas alterando a linguagem do cinema, estaria a mudar "uma pequena parte do mundo". Para o cineasta, um filme "tem que estar próximo da vida", e aquilo que via no cinema, as histórias, a dramaturgia, era tudo "fake". Por isso, acrescentou Béla Tarr nessa masterclass partilhada em parte pela cineasta portuguesa em forma de entrevista, não usava nos seus filmes atores profissionais, mas "pessoas reais". “Eu só via filmes falsos. Queria mostrar-vos a vida real, queria abalar-vos, queria dar-vos um murro, queria dar-vos um pontapé. Queria mostrar-vos como esta merda de realidade é de facto. E foi por isso que decidi: sem argumento, sem atores profissionais, sem dramaturgia correta, 16 mm a preto e branco com câmara à mão. Cortes feios, apenas para mostrar que está cheio de energia, cheio de raiva, porque eu queria mostrar-vos como a vida é.” Com Lusa .Nobel da Literatura atribuído ao húngaro László Krasznahorkai.Brigitte Bardot. Morreu a mulher que o cinema criou