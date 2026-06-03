Fernando Ribeiro, o vocalista dos Moonspell, é lienciado em Filosofia pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Uiversidade Nova de Lisboa.
Fernando Ribeiro, o vocalista dos Moonspell, é lienciado em Filosofia pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Uiversidade Nova de Lisboa.Foto: Gerardo Santos
Cultura

Moonspell lançam ‘Far From God’ porque queriam responder a uma “crise existencial”

O DN falou com Fernando Ribeiro sobre o novo disco dos Moonspell. Não tem “tantas camadas intelectuais e filosóficas”, mas tem “uma simplicidade que deu muito trabalho”. É o 14.º álbum de estúdio.
Vítor Moita Cordeiro
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