Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Moisés P. Sánchez garante que é no improviso, em frente ao piano, que se sente confortável. "É como ir direto ao assunto", diz.
Moisés P. Sánchez garante que é no improviso, em frente ao piano, que se sente confortável. "É como ir direto ao assunto", diz.Foto: Nia Rosas
Cultura

Moisés P. Sánchez: “Respeito o folclore de Espanha, mas não sou um tipo do flamenco”

O pianista e compositor nascido em Madrid estará em Portugal entre os dias 11 e 12 deste mês, no Misty Fest - na Casa da Música e no São Luiz. Ao DN, revelou o seu processo criativo.
Vítor Moita Cordeiro
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Cultura
Jazz
edição impressa
Piano
Misty Fest

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt