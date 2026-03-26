Memórias do Teatro do Bairro Alto, em Lisboa.
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Cultura

'Memórias do Teatro da Cornucópia'. Quando o cinema é cúmplice do teatro

Dez anos após o fim da Cornucópia, um documentário de Solveig Nordlund conta-nos a sua história fascinante: 'Memórias do Teatro da Cornucópia' nasce de uma genuína cumplicidade entre cinema e teatro.
João Lopes
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