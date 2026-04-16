Amores cruzados com o Mediterrâneo em fundo.
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Cultura

'Mektoub, Meu Amor: Canto Segundo'. Os dias e as noites de Abdellatif Kechiche

Com Mektoub, Meu Amor: Canto Segundo, o realizador Abdellatif Kechiche prossegue o retrato de uma pequena comunidade do sul de França — um cenário contaminado por uma teia de amores desencontrados.
João Lopes
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