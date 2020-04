Mega-festival online de Lady Gaga angariou quase 120 milhões de euros

Johnny Depp estreia-se no Instagram para partilhar com o mundo estes tempos difíceis

O festival "One World: Together at Home" ("Um mundo: juntos em casa"), uma maratona global de música em homenagem aos profissionais de saúde que estão na linha de frente do combate à covid-19, angariou 127,9 milhões de dólares (cerca de 118 milhões de euros).

A informação foi avançada pela organização Global Citizen, que esteve por detrás da iniciativa em colaboração com a Organização Mundial de Saúde.

O festival contou com a curadoria de Lady Gaga e atuações dos The Rolling Stones, de Taylor Swift, de Billie Eilish, de Celine Dion, entre muitos outros, tendo sido transmitido online durante mais de oito horas. Só no YouTube conta já com mais de 18 milhões de visualizações.

Lizzo, Jennifer Lopez, Stevie Wonder, Paul McCartney e LL Cool Jtambém participaram nesta festa online, tal como dezenas de outros artistas, a partir das suas casas.

Antes do início do evento, Lady Gaga disse que este mega-concerto procurava contar "histórias globais de triunfo e esperança". E acreditava que podia "fazer algo para trazer alegria e alivio aos cantos da Terra". A artista cantou "Smile", de Nat King Cole.