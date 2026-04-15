Mario Martone: “Gosto de usar o cinema como uma máquina do tempo”
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Mario Martone: “Gosto de usar o cinema como uma máquina do tempo”

Mario Martone evoca a escritora Goliarda Sapienza em 'Fuori'. Mais do que uma biografia, este é um retrato em que se cruzam a realidade e os seus fantasmas — a partir de amanhã nas salas.
João Lopes
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