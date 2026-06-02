Marina Mota pisa o palco do Teatro Variedades durante o mês de junho.
Marina Mota pisa o palco do Teatro Variedades durante o mês de junho.Foto: Gerardo Santos
Cultura

Marina Mota leva ‘Radojka’ ao Parque Mayer, com saudade de outros tempos

Atriz apresenta a comédia 'Radojka' no Teatro Variedades, entre 4 e 28 de junho. É a primeira vez que Marina Mota pisa atua neste teatro renovado no Parque Mayer, onde se estreou como atriz, em 1982.
Carla Alves Ribeiro
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Marina Mota
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