Mariana Cardoso: histórias de uma aldeia.
Mariana Cardoso: histórias de uma aldeia.
Cultura

'Maria Vitória'. À procura de um realismo português

A personagem central do filme 'Maria Vitória' é uma jovem que, por razões familiares, vive de forma dramática a sua vocação para o futebol — uma história de figuras solitárias e gerações divididas.
João Lopes
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Cinema
Cultura
estreias da semana
Cinema português
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt