Maria João juntou-se ao pianista André Mehmari e ao contrabaixista Carlos Bica.
Maria João juntou-se ao pianista André Mehmari e ao contrabaixista Carlos Bica.Foto: D.R.
Cultura

Maria João convida André Mehmari e Carlos Bica para criar “confusão musical bestial”

Maria João juntou-se ao pianista André Mehmari e ao contrabaixista Carlos Bica, músicos com quem tem colaborado, e criou um espetáculo de jazz que vai andar em digressão por seis salas do país.
Carla Alves Ribeiro
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