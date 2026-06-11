Luís Filipe Castro Mendes, antigo ministro da Cultura e colunista do DN, premiado com Grande Prémio de Literatura de Viagens Maria Ondina Braga
Luís Filipe Castro Mendes, antigo ministro da Cultura e colunista do DN, premiado com Grande Prémio de Literatura de Viagens Maria Ondina BragaReinaldo Rodrigues
Cultura

Luís Filipe Castro Mendes vence Grande Prémio de Literatura de Viagens Maria Ondina Braga

Colunista do Diário de Notícias, com longa carreira literária e diplomática, foi distinguido pela obra Países Estrangeiros – Memórias e Viagens.
Rui Frias
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O escritor, poeta e diplomata Luís Filipe Castro Mendes foi distinguido com o Grande Prémio de Literatura de Viagens Maria Ondina Braga, pela obra Países Estrangeiros – Memórias e Viagens (editado pela Guerra & Paz).

A decisão foi tomada por unanimidade pelo júri, coordenado por José Manuel Mendes e constituído por Guilherme d'Oliveira Martins, Isabel Cristina Mateus e José Manuel de Vasconcelos.

Na ata, o júri justifica a escolha por se tratar de uma obra que, "numa prosa de intensa expressividade literária, relata com mestria encontros, factos, situações, ambientes que ocorreram nas muitas viagens e estadas do autor no âmbito da sua actividade como diplomata". Os jurados destacam ainda a forma como o livro alia essas experiências a "reflexões de ordem histórica, política, ética e social" e à "coloração emotiva que o tempo confere às memórias de uma vida".

Instituído pela Associação Portuguesa de Escritores (APE), com o patrocínio da Câmara Municipal de Braga, o prémio distinguiu nesta nona edição obras de autores portugueses publicadas em 2025. O galardão tem um valor monetário de 12.500 euros.

Nascido em 1950, Luís Filipe Castro Mendes, que é também colunista do Diário de Notícias, tem uma longa carreira literária e diplomática. Serviu como cônsul-geral no Rio de Janeiro e foi embaixador de Portugal em Budapeste, Nova Deli, UNESCO-Paris e, finalmente, junto do Conselho da Europa em Estrasburgo. Foi também ministro da Cultura, entre 2016 e 2018.

Autor de uma vasta obra poética e ficcional, publicou o seu primeiro livro, Recados, em 1983, e recebeu ao longo da carreira diversas distinções literárias - incluindo o Grande Prémio de Poesia Teixeira de Pascoaes, da APE, o PEN Clube (A Ilha dos Mortos), D. Diniz da Fundação Casa de Mateus (O Jogo de Fazer Versos) e António Quadros, da Fundação António Quadros (Lendas da Índia). Entre os seus livros mais recentes destacam-se Voltar (2021) e As Manhãs que Não Conheces (2025).

Luís Filipe Castro Mendes, antigo ministro da Cultura e colunista do DN, premiado com Grande Prémio de Literatura de Viagens Maria Ondina Braga
“A Índia tocou-me muito. A poesia foi a minha resposta àquele mundo extraordinário”
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