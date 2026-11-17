Para Lukas Avendaño, o prémio Salavisa é o reconhecimento da sua arte, que considera desvalorizada no seu país. “Parece que na República Mexicana, fazer este trabalho desta maneira, não tinha valor. Porque o que era valorizado estava noutros lugares. Por isso, ter perseverado ao longo destes 25 anos e ver hoje este exercício de memória reconhecido, parece-me demonstrar que não foi uma decisão errada”.

A sua proposta artística “foi pensada como um exercício de reparação”, sublinha. “O Estado mexicano nunca iria reconhecer que existimos enquanto existências violentadas, e assumi essa responsabilidade desde então, a partir da cena.”

Numa altura em que milhares de pessoas estão dadas como desaparecidas no México, perante a inação das autoridades, Lukas Avendaño alarga a abrangência desses desaparecimentos forçados. “A questão dos desaparecimentos ajudou-me a refletir sobre o facto de a nossa existência enquanto povos originários ser, ela própria, uma existência marcada por desaparecimentos de longa data. Falo de um desaparecimento em razão da pertença étnica, da identidade de género e orientação sexual, da falta ou escassez de formação académica, de capital cultural ou de capital económico. Penso que todos esses desaparecimentos se corporizaram na minha existência e é isso que, hoje, dá valor àquilo que faço.”