Lukas Avendaño vence prémio Salavisa, um “megafone” para a sua dança
A dança de Lukas Avendaño é culturalmente rica e tem múltiplas dimensões, reunindo de forma singular “performance, coreografia, ritual, antropologia social, escrita, pedagogia e ação política”, apontou o júri que a distinguiu esta noite, 17 de novembro, com o Prémio Europeu de Dança Salavisa. É a segunda edição deste galardão criado em homenagem a Jorge Salavisa, que durante duas décadas dirigiu o Ballet Gulbenkian.
Com o valor de 150 mil euros, o galardão criado pela Fundação Calouste Gulbenkian e outras oito instituições culturais europeias - a austríaca Tanzquartier WienÁustria, a belga KVS, a dinamarquesa Dansehallerne, a francesa Maison de la Danse/Biennale de Lyon, a alemã Joint Adventures, a italiana Fabbrica Europa, a espanhola Mercat de les Flors e a britânica Sadler’s Wells -, abre a porta aos vencedores para apresentarem o seu trabalho nestes espaços.
Para Lukas Avendaño, natural de Oaxaca, no México, com formação em dança e antropologia, este prémio é uma espécie de “megafone”, uma “janela maior” para a sua obra. “Significa, sobretudo, multiplicar as ressonâncias do imaginário da comunidade de onde venho, a população da região de Tehuantepec, no estado de Oaxaca, no México. Significa também dar a conhecer ao mundo que aqueles que tantas vezes foram tratados como ‘ninguém’ são hoje reconhecidos como alguém, graças a este prémio”, diz a artista ao DN.
Em palco, Lukas Avendaño resgata o passado. “Independentemente da classificação que se faça daquilo que faço - como artivismo, como arte ou como antropologia aplicada à significação -, penso que a minha obra não é mais do que colocar em cima da mesa exercícios de memória: de memória coletiva, de memória tanto da minha genealogia matrilinear como patrilinear, exercícios de memória que tornam visível a nossa existência e afirmam a nossa identidade enquanto povos originários.”
Para Lukas Avendaño, o prémio Salavisa é o reconhecimento da sua arte, que considera desvalorizada no seu país. “Parece que na República Mexicana, fazer este trabalho desta maneira, não tinha valor. Porque o que era valorizado estava noutros lugares. Por isso, ter perseverado ao longo destes 25 anos e ver hoje este exercício de memória reconhecido, parece-me demonstrar que não foi uma decisão errada”.
A sua proposta artística “foi pensada como um exercício de reparação”, sublinha. “O Estado mexicano nunca iria reconhecer que existimos enquanto existências violentadas, e assumi essa responsabilidade desde então, a partir da cena.”
Numa altura em que milhares de pessoas estão dadas como desaparecidas no México, perante a inação das autoridades, Lukas Avendaño alarga a abrangência desses desaparecimentos forçados. “A questão dos desaparecimentos ajudou-me a refletir sobre o facto de a nossa existência enquanto povos originários ser, ela própria, uma existência marcada por desaparecimentos de longa data. Falo de um desaparecimento em razão da pertença étnica, da identidade de género e orientação sexual, da falta ou escassez de formação académica, de capital cultural ou de capital económico. Penso que todos esses desaparecimentos se corporizaram na minha existência e é isso que, hoje, dá valor àquilo que faço.”
Com esta distinção, a dança de Lukas Avendaño vai poder ser apreciada em várias salas europeias. “É algo novo poder fazê-lo de forma tão abrangente, em espaços tão grandes, tão importantes na tradição das artes cénicas. É ainda difícil de compreender para mim, neste momento, mas sinto que é algo muito grandioso e também uma responsabilidade muito bonita que me cabe assumir. E quero fazê-lo.”
A artista apresentará a peça intitulada Ciado’Guie’e. “É uma proposta nova, que vou desenvolver ao longo do próximo ano e na qual estou a trabalhar neste momento. Dei ao projeto o nome de Ciado’Guie’e, que é uma expressão numa língua indígena americana que se traduz por ‘aurora’, mas cujo significado literal é ‘flor da manhã’, como uma flor que se abre. No pensamento mesoamericano dos Binnizá, a aurora é uma metáfora para o dia que se vai abrindo como uma flor. É por isso que lhe chamamos Ciado’Guie’e”.
Os três elementos do júri, River Lin, La Ribot e Gurur Ertem, escolheram o trabalho de Lukas Avendaño entre cinco finalistas. Concorreram também a italiana Chiara Bersani, o australiano Dan Daw, o neerlandês e sueco Jefta van Dinther e a sul-africana Mamela Nyamza.