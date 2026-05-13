'Um Casamento Elegante' de Lubaina Himid.
'Um Casamento Elegante' de Lubaina Himid.Foto: António Jorge Silva
Cultura

Lubaina Himid, Ines Doujak e Patricia Domínguez no MAC/CCB: questionar o presente a partir do passado

Exposição 'Olhos Múltiplos' abre ao público no dia 14 de maio e estará patente até 25 de outubro. Uma oportunidade para ver em Portugal obras de Lubaina Himid, que representa o Reino Unido na Bienal de Arte de Veneza este ano, Ines Doujak e Patricia Domínguez.
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