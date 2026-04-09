Uma imagem de O Tango de Satanás: filme de 1994, romance de 1985.
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Cultura

László Krasznahorkai. O apocalipse também se escreve

O Tango de Satanás, de László Krasznahorkai, Nobel da Literatura em 2025, está de volta às livrarias: a sua escrita leva-nos a recordar a respectiva adaptação cinematográfica, realizada por Béla Tarr.
João Lopes
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László Krasznahorkai

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