Livraria Cotovia no Chiado vai fechar

A editoria Cotovia, que há 30 anos funciona na rua Nova da Trindade, em Lisboa, anunciou que vai "deixar o Chiado, como tantos outros livreiros e alfarrabistas já deixaram também", encerrando assim a sua loja física.

Num comunicado publicado no Facebook, explica-se que "a editora voa para outras paragens, mas tranquilas, não longe daqui, mas a livraria fecha, passando a funcionar apenas online". Os livros da Cotovia estarão disponíveis no site da editora e também continuam à venda "em praticamente todas as livrarias".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A editora foi fundada em 1988, pelos irmãos André e João Miguel Fernandes Jorge e desde essa altura que funciona naquele edifício. Os atuais responsáveis lamentam ter de deixar esta "livraria linda" no número 24 da rua Nova da Trindade e recordam que a loja foi concebida por Luís Borges da Gama, do atelier de arquitetura de Nuno Teotónio Pereira, "num edifício Raul Lino que, antes da Cotovia, albergou a Opinião (livraria de referência para os opositores ao regime)".

No entanto, "o Chiado, tal como está agora não deixa saudades", dizem, numa referência ao excesso de turismo e de alojamento local que tem vindo a afastar os antigos moradores e lojistas da zona.

A estes fatores juntam-se os problemas conhecidos no setor livreiro, que afetam sobretudo as pequenas livrarias, que não estão integradas em grandes cadeias comerciais. Nos últimos anos, encerraram várias livrarias na Baixa lisboeta, como a Aillaud & Lellos (em 2017), a Portugal (em 2012) e a Sá da Costa (em 2013).

Antes de fechar as portas, a livraria terá promoções de 30% a 40% em muitos dos livros do seu catálogo, a partir de segunda-feira e até 13 de março.