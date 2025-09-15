Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
“Literatura foi essencial para compreender a parte mais profunda da alma portuguesa”
Foto: Leonardo Negrão
Cultura

“Literatura foi essencial para compreender a parte mais profunda da alma portuguesa”

Livro 'Líbano - uma biografia' explica país de origem de Safaa Dib, mas conta sobretudo a história de uma família de imigrantes em Portugal.
Leonídio Paulo Ferreira
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Imigrantes
Líbano
Cultura
edição impressa
drusos

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt