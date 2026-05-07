Onde estamos? Canadá ou Irão?
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Cultura

'Linguagem Universal'. Histórias iranianas em tom canadiano

Que acontece quando um filme parece vindo do Irão, mas os cenários são canadianos? 'Linguagem Universal' é uma comédia do absurdo que foi distinguida em Cannes com um prémio da Quinzena dos Cineastas.
João Lopes
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