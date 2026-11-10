Barbara Sukowa no papel de Hannah Arendt — memórias de 1961.

Cultura

LEFFEST: a herança filosófica de Hannah Arendt

Integrado na homenagem à atriz Barbara Sukowa, o LEFFEST apresenta hoje o filme Hannah Arendt (2012), de Margarethe von Trotta — uma evocação perturbante dos crimes da máquina de guerra nazi.