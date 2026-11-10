LEFFEST: a herança filosófica de Hannah Arendt

O filme Hannah Arendt, realizado em 2012 pela alemã Margarethe von Trotta, justifica um destaque particular na programação do LEFFEST (esta quarta-feira, dia 10, às 15h00, no Cinema São Jorge). Isto porque a revisitação de títulos mais ou menos “antigos” passou a ser um elemento importante da programação do Lisboa Film Festival (a decorrer até dia 15), aliás à semelhança do que acontece nos grandes certames internacionais — com frequência, conseguimos atualizar memórias através das cópias restauradas que, felizmente, passaram a surgir com regularidade, tanto em quantidade como em qualidade. Sem esquecer que há filmes a justificar uma (re)visão atenta, tanto mais que alguns deles foram, por vezes, menosprezados como convencionais.Lembremos, por isso, que nada é convencional quando lidamos com a herança filosófica de Hannah Arendt (1906-1975). Tudo aquilo que escreveu sobre a política e os seus contextos (históricos e culturais) ressoa como lições que nos ajudam, no mínimo, a lidar com a complexidade de um presente em que, justamente, deparamos com ecos dos tempos que ela analisou. O filme de Margarethe von Trotta surgiu, não como uma “celebração” gratuita da figura de Arendt (à maneira dos telefilmes hagiográficos que vão proliferando nos pequenos e grandes ecrãs), antes como uma revisão detalhada e subtil de um momento fulcral na sua “démarche” intelectual — descobrimo-la, assim, a acompanhar o julgamento do nazi Adolf Eichmann em Jerusalém, corria o ano de 1961..Desse acompanhamento surgiria o livro Eichmann em Jerusalém - Uma Reportagem sobre a Banalidade do Mal (disponível numa edição com chancela Relógio d’Água, lançada em 2024). E é importante sublinhar o facto de se tratar de uma “reportagem”, uma vez que Arendt estava, antes do mais, a trabalhar para a revista The New Yorker. No plano dramático, o filme nasce, aliás, dessa tensão que se estabelece entre as declarações de Eichmann, que tenta apresentar-se como um funcionário “banal” de uma máquina de morte que assassinou milhões de judeus, e a questão, de uma só vez intelectual e jornalística, que se coloca a quem, através da escrita, está a transmitir as convulsões de tão singular e perturbante julgamento.A personagem de Arendt nasce de uma das composições mais delicadas e complexas da carreira de Barbara Sukowa, atriz que acompanha o festival também como presidente do júri da secção Descobertas. Além deste filme, o LEFFEST recorda dois outros títulos excecionais da sua carreira: Lola (1981), de Rainer Werner Fassbinder, e M. Butterfly (1993), de David Cronenberg — ambos serão mostrados no dia 15, o primeiro no Cinema NOS Vasco da Gama (14h30), o segundo no Cinema Medeia Nimas (20h00)..LEFFEST celebra os mundos do cinema.\nDavid Cronenberg vai presidir ao júri do LEFFEST