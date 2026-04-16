'La Grazia'. A política é uma arte da solidão
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'La Grazia'. A política é uma arte da solidão

Paolo Sorrentino regressa aos bastidores da política: em La Grazia, com invulgar brilhantismo, filma um Presidente da República fictício a confrontar-se com os dramas inerentes ao seu próprio poder.
João Lopes
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