Kit Harington substitui Nicholas Hoult em série da HBO sobre Harry Potter

“Sou um grande fã de Harry Potter. Tenho de ser sincero, Gilderoy Lockhart é uma das minhas personagens favoritas”, confessou Kit Harington ao site Collider. O ator, mais conhecido por ter interpretado Jon Snow em Guerra dos Tronos, vai vestir a pele do professor na segunda temporada da série da HBO que adapta para o streaming a saga de JK Rowling.

Harington vai substituir Nicholas Hoult. Segundo a HBO, o ator, que já tinha sido escolhido para interpretar o professor Lockhart, não se vai juntar ao restante elenco devido a “questões de agenda”.

Ao aceitarem participar na série, tanto Hoult como outros atores enfrentaram reações negativas por parte dos críticos de Rowling devido às suas opiniões sobre identidade de género e direitos das pessoas trans.

Harington, que neste momento participa na série Industry, também da HBO, já dera voz a Gilderoy Lockhart numa versão audio de Harry Potter. “Ter a oportunidade de o interpretar é um verdadeiro sonho. Já tive um vislumbre dele [no audiolivro] e comecei a perceber como é. É uma criação maravilhosa”, explicou o ator ao Collider.

A primeira temporada da série, inspirada em Harry Potter e a Pedra Filosofal, o primeiro livro da saga, tem estreia prevista para o Natal na HBO.

Na série, Dominic McLaughlin, Arabella Stanton e Alastair Stout dão vida a Harry Potter, Hermione Granger e Ron Weasley. Foram estes os jovens atores escolhidos, depois de um casting aberto ter atraído mais de 30 mil candidatos, para interpretar as personagens dos livros, que nos filmes foram encarnadas por Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint.

O elenco conta ainda com John Lithgow como Albus Dumbledore, o diretor de Hogwarts, a escola de magia que Harry Potter e os amigos frequentam. Janet McTeer dará vida à professora Janet McGonagall e Paapa Essiedu a Severus Snape.

A série irá agora reunir Harington com o realizador e produtor Mark Mylod, que trabalhou em Guerra dos Tronos e está a realizar alguns episódios de Harry Potter. Mylod é produtor executivo da nova série, juntamente com a autora J. K. Rowling.

Nos filmes, Gilderoy Lockhart foi interpretado por Kenneth Branagh e é uma personagem fundamental no segundo volume. Extremamente vaidoso e autor de vários livros sobre os seus supostos encontros com criaturas das trevas, Lockhart é o professor de Defesa Contra as Artes das Trevas de Hogwarts e considera-se um mentor de Harry no seu segundo ano.

“Acredito que há um pouco de Gilderoy Lockhart em cada um de nós”, afirmou ainda Harington, citado pelo site Deadline.

Prevê-se que a série da HBO demore dez anos a ficar concluída, uma vez que os produtores planeiam várias temporadas que abranjam cada um dos sete livros de Rowling, nos quais se basearam originalmente os oito filmes de grande sucesso.

Os sete livros das aventuras do jovem feiticeiro, o primeiro dos quais foi lançado em 1997, já venderam mais de 600 milhões de exemplares em todo o mundo.