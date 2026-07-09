Keanu Reeves subiu ao palco do NOS Alive com os Dogstar (fotogaleria)

Palco Heineken, 18h30. Hora de os Dogstar atuarem no NOS Alive. A banda de rock alternativo não é cabeça de cartaz do festival, mas tem entre os membros uma estrela de Hollywood: Keanu Reeves. O ator de filmes como The Matrix (1999), John Wick (2014), Speed (1994), Point Break (1991) ou The Devil's Advocate (1997) é o baixista da banda que cofundou em 1991 com Robert Mailhouse, o baterista do grupo, que conta também com a voz e guitarra de Bret Domrose. Em 2002 a banda separou-se e voltaria a juntar-se em 2022, após a pandemia de covid-19. Em 2023 gravaram um novo álbum de estúdio, Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees, e em maio deste ano o disco All In Now. A banda está em digressão e do Passeio Marítimo de Algés onde foi recebida por uma plateia composta, segue para Itália, Roménia, Áustria e Hungria. Cruza depois de novo o Atlântico até aos Estados Unidos, onde tocará em várias cidades até setembro. Percorra a fotogaleria para ver as imagens do concerto.Vai ao NOS Alive? O cartaz completo, horários, reforços nos transportes e o que pode levar para o recinto.Álvaro Covões: "Estamos a transformar o NOS Alive num festival cultural e não só de música"