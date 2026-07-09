Keanu Reeves, baixista dos Dogstar, que atuaram no NOS Alive na 18.ª edição do festival.
Keanu Reeves, baixista dos Dogstar, que atuaram no NOS Alive na 18.ª edição do festival. Foto: Leonardo Negrão
Cultura

Keanu Reeves subiu ao palco do NOS Alive com os Dogstar (fotogaleria)

Ator norte-americano, estrela de 'The Matrix', é baixista da banda que fundou em 1991 com o baterista Robert Mailhouse, e a que se juntou Bret Domrose na voz e guitarra.
Carla Alves Ribeiro
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Palco Heineken, 18h30. Hora de os Dogstar atuarem no NOS Alive. A banda de rock alternativo não é cabeça de cartaz do festival, mas tem entre os membros uma estrela de Hollywood: Keanu Reeves. O ator de filmes como The Matrix (1999), John Wick (2014), Speed (1994), Point Break (1991) ou The Devil's Advocate (1997) é o baixista da banda que cofundou em 1991 com Robert Mailhouse, o baterista do grupo, que conta também com a voz e guitarra de Bret Domrose.

Em 2002 a banda separou-se e voltaria a juntar-se em 2022, após a pandemia de covid-19. Em 2023 gravaram um novo álbum de estúdio, Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees, e em maio deste ano o disco All In Now.

A banda está em digressão e do Passeio Marítimo de Algés onde foi recebida por uma plateia composta, segue para Itália, Roménia, Áustria e Hungria. Cruza depois de novo o Atlântico até aos Estados Unidos, onde tocará em várias cidades até setembro.

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Os Dogstar atuaram no NOS Alive, na 18.ª edição do festival.
Os Dogstar atuaram no NOS Alive, na 18.ª edição do festival. Foto: Leonardo Negrão
Os Dogstar atuaram no NOS Alive, na 18.ª edição do festival.
Os Dogstar atuaram no NOS Alive, na 18.ª edição do festival. Foto: Leonardo Negrão
Os Dogstar atuaram no NOS Alive, na 18.ª edição do festival.
Os Dogstar atuaram no NOS Alive, na 18.ª edição do festival. Foto: Leonardo Negrão
Os Dogstar atuaram no NOS Alive, na 18.ª edição do festival.
Os Dogstar atuaram no NOS Alive, na 18.ª edição do festival. Foto: Leonardo Negrão
Os Dogstar atuaram no NOS Alive, na 18.ª edição do festival.
Os Dogstar atuaram no NOS Alive, na 18.ª edição do festival. Foto: Leonardo Negrão
Os Dogstar atuaram no NOS Alive, na 18.ª edição do festival.
Os Dogstar atuaram no NOS Alive, na 18.ª edição do festival. Foto: Leonardo Negrão
Os Dogstar atuaram no NOS Alive, na 18.ª edição do festival.
Os Dogstar atuaram no NOS Alive, na 18.ª edição do festival. Foto: Leonardo Negrão
Os Dogstar atuaram no NOS Alive, na 18.ª edição do festival.
Os Dogstar atuaram no NOS Alive, na 18.ª edição do festival. Foto: Leonardo Negrão
Os Dogstar atuaram no NOS Alive, na 18.ª edição do festival.
Os Dogstar atuaram no NOS Alive, na 18.ª edição do festival. Foto: Leonardo Negrão
Os Dogstar atuaram no NOS Alive, na 18.ª edição do festival.
Os Dogstar atuaram no NOS Alive, na 18.ª edição do festival. Foto: Leonardo Negrão
Os Dogstar atuaram no NOS Alive, na 18.ª edição do festival.
Os Dogstar atuaram no NOS Alive, na 18.ª edição do festival. Foto: Leonardo Negrão
Os Dogstar atuaram no NOS Alive, na 18.ª edição do festival.
Os Dogstar atuaram no NOS Alive, na 18.ª edição do festival. Foto: Leonardo Negrão
Os Dogstar atuaram no NOS Alive, na 18.ª edição do festival.
Os Dogstar atuaram no NOS Alive, na 18.ª edição do festival. Foto: Leonardo Negrão
Os Dogstar atuaram no NOS Alive, na 18.ª edição do festival.
Os Dogstar atuaram no NOS Alive, na 18.ª edição do festival. Foto: Leonardo Negrão
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