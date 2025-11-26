Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Kara-Lis Coverdale apresenta esta noite, na Culturgest, trabalhos de dois discos e promete música inédita.
Kara-Lis Coverdale apresenta esta noite, na Culturgest, trabalhos de dois discos e promete música inédita.Foto: Reinaldo Rodrigues
Cultura

Kara-Lis Coverdale e o desafio da música imprevisível e introspetiva

O Auditório Emílio Rui Vilar, na Culturgest, é o palco onde a compositora canadiana vai apresentar esta quarta-feira vários trabalhos, entre música eletrónica e um piano solo, “íntimo e silencioso”.
Vítor Moita Cordeiro
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Cultura
Culturgest
edição impressa
Piano
Música eletrónica

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt