Jürgen Habermas. O filósofo comprometido com o mundo
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Jürgen Habermas. O filósofo comprometido com o mundo

A pesada herança histórica da Europa, e da sua Alemanha em particular, nunca deram descanso ao filósofo alemão Jürgen Habermas, que morreu a 14 de março, aos 96 anos. Deixa uma vasta obra, que o coloca na linhagem de Kant, Hegel e Marx.
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