Jordi Savall: “Fazer música é uma mensagem de solidariedade, de igualdade”
Foto: Paulo Spranger
Cultura

Jordi Savall: “Fazer música é uma mensagem de solidariedade, de igualdade”

O gambista catalão Jordi Savall, com a Hespèrion XXI, encheu o Grande Auditório da Fundação Calouste Gulbenkian num concerto com músicos de vários países. O DN entrou nestes mundos feitos de música.
Vítor Moita Cordeiro
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Cultura
Gulbenkian
Jordi Savall

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt