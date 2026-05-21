Atelier, Lisbonne, 1934-1935.
Atelier, Lisbonne, 1934-1935.
Cultura

João Paulo Feliciano como nunca visto no museu Arpad Szenes-Vieira da Silva

Museu Arpad Szenes-Vieira da Silva inaugura hoje um segundo ciclo expositivo, em que além de obras do casal de pintores apresenta trabalhos de Lourdes Castro, Carlos Noronha Feio, Mariana Caló e Francisco Queimadela e Sara & André. João Paulo Feliciano ocupa duas salas.
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Arte Contemporânea
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