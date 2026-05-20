Jiuzhaigou e Huanglong: as joias gémeas das maravilhas naturais da China

Jiuzhaigou e Huanglong situam-se na Prefeitura Autónoma Tibetana e Qiang de Ngawa, numa região de elevada altitude moldada por antigos glaciares, cursos de água e depósitos de calcário. São também refúgios de vida selvagem rara, incluindo o panda-gigante e o macaco-dourado. A cultura tibetana confere a estas paisagens uma dimensão espiritual única, visível nas bandeiras de oração, nos rituais tradicionais e na veneração das montanhas sagradas, práticas que continuam vivas até hoje.Jiuzhaigou: um conto de fadas feito de águaO nome Jiuzhaigou, que significa “Vale das Nove Aldeias”, remete para os antigos povoados tibetanos que outrora existiram na região. O parque organiza-se em três vales principais, formando um “Y”, e alberga mais de uma centena de lagos de altitude cujas águas assumem, graças aos depósitos minerais no fundo e à refração da luz, tonalidades deslumbrantes verde-esmeralda, azul-turquesa ou azul profundo. Locais emblemáticos como o Lago das Cinco Flores ou o Lago do Espelho são particularmente célebres pelas suas paisagens, que parecem saídas de uma pintura.Jiuzhaigou é conhecida pelas suas “seis maravilhas”: lagos verde-esmeralda, cascatas em camadas, florestas coloridas, picos nevados, gelo azul e cultura tibetana. No inverno, o chamado “gelo azul” brilha como uma pedra preciosa devido às partículas minerais e às microbolhas no interior do gelo. Quanto aos lagos, segundo a lenda, terão nascido dos fragmentos de um espelho sagrado partido por uma divindade da montanha, acrescentando um toque poético à paisagem.Além de admirar estas maravilhas naturais, os visitantes podem ainda assistir a danças e músicas tradicionais tibetanas e participar em atividades como o Festival Cultural de Risang, uma das celebrações mais importantes da comunidade tibetana de Jiuzhaigou, celebrado anualmente no quarto mês do calendário tibetano (junho no calendário gregoriano), com duração de cinco dias. “Risang” é uma transliteração do tibetano e significa “montanhas e águas sagradas”. O festival é, assim, uma celebração tradicional tibetana dedicada à veneração das montanhas e das águas sagradas da região.Jiuzhaigou é também uma reserva de biodiversidade de grande valor, frequentemente descrita como um “banco genético da vida”. Aqui crescem espécies vegetais raras, como o teixo e o ginkgo, e vivem animais protegidos a nível nacional, como o panda-gigante e o macaco-dourado. Jiuzhaigou possui um valor excecional tanto para a conservação da natureza como para a investigação científica, sendo um dos principais habitats das populações de panda-gigante da cordilheira de Minshan.Huanglong: as escamas douradas do dragãoA poucas horas de viagem de Jiuzhaigou, Huanglong, cujo nome significa “dragão amarelo”, apresenta um cenário igualmente extraordinário. A designação tem origem nos mais de 3400 terraços de travertino dourado que, vistos à distância, lembram as escamas de um dragão a descer pela encosta da montanha. Sob a luz do sol, as águas ricas em cálcio refletem tons dourados, verde-esmeralda e azul-turquesa, formando um verdadeiro mosaico de cores naturais. .Huanglong é famoso pelas suas “sete maravilhas”: lagos coloridos, cursos de água, cascatas, montanhas nevadas, florestas, templos antigos e festivais populares. O seu pico mais elevado, Xuebaoding, ultrapassa os 5000 metros de altitude e permanece coberto de neve durante todo o ano. A área protegida alberga ainda mais de 1500 espécies de plantas, entre as quais o larício-de-Sichuan e o abeto de Minshan, bem como 11 espécies protegidas a nível nacional. Trata-se, assim, de um verdadeiro tesouro botânico de excecional riqueza.No plano cultural, Huanglong revela igualmente um encanto singular. O Templo Antigo de Huanglong, situado entre montanhas, terá sido construído em homenagem ao dragão amarelo que, segundo a tradição, ajudou o lendário imperador Yu a controlar as cheias. Todos os anos, no dia 15 do sexto mês lunar, realiza-se uma animada feira tradicional que atrai peregrinos e fiéis provenientes de várias regiões.Além disso, na área cénica de Munigou, dentro da Reserva Na- tural de Huanglong, celebra-se anualmente, no quinto dia do quinto mês lunar, o Festival Zhuojin. Nesta ocasião, as comunidades tibetanas vestem os seus trajes tradicionais, cantam, dançam, e organizam corridas de cavalos, corridas de iaques e luta livre, proporcionando uma excelente oportunidade para conhecer a diversidade cultura da região..Uma viagem inesquecívelSe Jiuzhaigou encanta com os seus lagos de conto de fadas e as suas lendas tibetanas, Huanglong impressiona com as suas formações douradas que lembram um dragão, bem como os seus antigos festivais tradicionais. Seja para os amantes da fotografia, exploradores da natureza ou viajantes em busca de experiências culturais, estas duas maravilhas prometem uma viagem verdadeiramente inesquecível.