Jay-Z será a atração principal do intervalo do Super Bowl

Agora, especula-se sobre se Jay-Z irá convidar a mulher, Beyoncé, para fazer uma participação especial no evento, depois de esta ter sido a atração principal em 2013 e de ter participado três anos depois no 50.º aniversário do evento. Especula-se igualmente sobre a possibilidade de Dr. Dre e Snoop Dogg também fazerem uma participação especial, já que ambos estiveram no sábado passado no espetáculo de Jay-Z que se realizou precisamente no SoFi Stadium, em Inglewood.

Foi aí que o artista encerrou a celebração dos 30 anos de Reasonable Doubt, o seu álbum de estreia, lançado em 1996. "Desde Reasonable Doubt a estar no palco do intervalo do Super Bowl, esta tem sido uma viagem", disse Jay-Z em comunicado. "Trinta anos de música, trabalho e cultura no maior palco do mundo. Este percurso continua a ser um sonho tornado realidade", acrescentou citado pela AP News.

O espetáculo de intervalo do Super Bowl tem conquitado os prémios mais importantes da televisão, os Emmys. A atuação de Bad Bunny rendeu sete Emmys, o que represnetou um record. O evento será transmitido pelo Disney+, pela ESPN e ABC, além da aplicação NFL+.

